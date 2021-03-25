Краснодар, , 12:56 — REGNUM Оперативные мероприятия проводятся сотрудниками правоохранительных органов в здании управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на собственные источники.

По пока не подтверждённой официально информации, правоохранители работают в здании управления Роспотребнадзора, причина не разглашается в интересах следствия, сообщило ТАСС. В соцсетях также появилась информация о том, что сотрудники ведомства не могут попасть в здание, также из-за оперативных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале силовики приходили в администрацию города Геленджика. Глава города Алексей Богодистов объяснил обыски интересом правоохранителей к деятельности ООО «Стройинвест».