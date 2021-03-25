Архангельск, , 12:56 — REGNUM Октябрьский районный суд Архангельска вынес приговор водителю пожарной машины, под колесами которой погиб девятилетний мальчик. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла 13 октября в центре Архангельска на регулируемом пешеходном переходе. Водитель пожарной машины не уступил дорогу ребенку, который пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора и допустил на него наезд. От полученных травм мальчик скончался.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года, с отбыванием наказания в колонии — поселении.

Кроме того, осужденный заплатит семье погибшего мальчика 5 млн рублей.