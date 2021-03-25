Волгоград, , 13:02 — REGNUM Заявление о признании АО «Главзарубежстрой» банкротом принял в производство Арбитражный суд Москвы, сообщает 25 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы, размещённые на сайте суда. Компания проводила реставрацию монумента «Родина-мать зовёт!» в Волгограде, и в случае положительного решения суда скульптура лишиться гарантийных обязательств.

АО «Главзарубежстрой» начало реставрационные работы монумента в 2017 году, на обновление памятника потратили около 700 млн рублей, открыли скульптуру в июне 2020 года. Согласно картотеке суда, с компании пытаются взыскать долги несколько истцов, среди которых, например, «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» Управления делами президента РФ (иск на 17 млн рублей) и «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объектов культуры» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (иск на 368,2 млн рублей). Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» также подавал иски к «Главзарубежстрой» на общую сумму свыше 1,2 млн рублей и суд удовлетворил их.

Между тем обновлённая «Родина-мать» покрылась пятнами, а на постаменте видны трещины. По данным РЕН-ТВ, Министерство культуры РФ направило в Волгоград специальную комиссию, чтобы оценить состояние памятника.

Судебное заседание назначено на 29 июня 2021 года.