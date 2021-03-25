Москва, , 12:55 — REGNUM Если конфликт в Донбассе перейдёт в «горячую» фазу, США могут рассмотреть формы вмешательства аналогичные тем, которых придерживалась Турция в недавней войне в Нагорном Карабахе. Об этом 25 марта заявил военный аналитик и публицист Борис Рожин на телеканале «Россия 24».

«Издержки Украины для США, конечно же, несущественны, и они легко могут жертвовать какими-то украинскими ресурсами: демографическими, экономическими — для достижения своих глобальных целей», — заявил Рожин.

«Я думаю, они скорее всего рассматривают варианты поддержки на уровне той, которую Турция оказывала Азербайджану в недавней карабахской войне. Это данные разведки, спецназ, какие-то прокси-силы, которые были задействованы против армии Армении и Нагорного Карабаха. Такие сценарии для Донбасса исключать, конечно же, нельзя», — указал он.