Москва, , 12:55 — REGNUM Коснувшись максимумов текущего года в районе 76,35 руб. на торгах 24 марта, пара доллар/рубль слегка отступила от пиков, продолжив умеренную коррекцию в начале сессии 25 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований группы компаний CMS Institute Николай Переславский.

«Котировки испытывают на прочность уровень 76 рублей, пробой которого технически расчистит путь для развития восстановления российской валюты.

Отчасти в локальной коррекции пары роль сыграл нефтяной фактор — 24 марта Brent подскочила на 6% на сообщениях о закупорке Суэцкого канала.

Впрочем, цены уже перешли к снижению на осознании игроками того, что в силу важности этого транспортного узла проблема будет разрешена в ближайшей перспективе.

В целом динамика нефти, несмотря на волатильность цен, сейчас играет второстепенную роль для нашей валюты, поскольку основное внимания трейдеров сосредоточено на геополитике. Здесь поводов для радости нет.

Санкционная риторика Запада обострилась, и инвесторы, затаив дыхание, ждут обнародования новых ограничений. Ключевой момент для рубля заключается в том, какой характер будут носить санкции.

Если ограничения будут носить индивидуальный характер, и валюта, и отечественные активы в целом вздохнут с облегчением. В противном случае рублю не избежать падения к новым минимумам.

В ближайшей перспективе доллар/рубль может предпринять дальнейшие попытки снижения, поскольку индекс доллара отошел от четырехмесячных максимумов.

Однако медвежьи риски по-прежнему преобладают и не дадут котировкам опуститься ниже 75 руб. Ближайшая цель покупателей рубля сейчас проходит в районе 75,50 руб.», — считает эксперт.

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