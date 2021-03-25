Чебоксары, 25 марта 2021, 12:55 — REGNUM Расследование уголовного дела в связи с банкротством АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» может быть завершено в первом полугодии 2021 года, фигурантами являются семь человек. Об этом заявил сегодня, 25 марта, прокурор Чувашии Андрей Фомин, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM в эфире национальной телерадиокомпании «Чувашия».
Руководитель надзорного ведомства отметил, что уголовное дело возбуждено по фактам мошенничества с использованием служебного положения и растраты вверенного имущества.
Глава прокуратуры Чувашии уточнил, что выявлены незаконные сделки с недвижимостью, которые оспорены конкурсным управляющим. Материалы дела превышают 50 томов.
Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанка» отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признали банкротом и открыли конкурсное производство. Конкурсным управляющим банка-банкрота является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».