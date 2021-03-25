Чебоксары, 25 марта, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела в связи с банкротством АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» может быть завершено в первом полугодии 2021 года, фигурантами являются несколько человек. Об этом заявил сегодня, 25 марта, прокурор Чувашии Андрей Фомин, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUMв эфире национальной телерадиокомпании «Чувашия».

ИА REGNUM Прокурор Чувашии Андрей Фомин

Руководитель надзорного ведомства отметил, что уголовное дело возбуждено по фактам мошенничества с использованием служебного положения и растраты вверенного имущества.

«Дело находится в производстве. Я думаю, что мы выходим на завершающую стадию. Что касается фигурантов уголовного дела, то по делу проходят семь бывших сотрудников банка и два иных лица, которые участвовали в этих схемах. Это действительно была целая схема. Ущерб по уголовному делу оценивается более чем в 300 млн рублей», — сказал Андрей Фомин.

Глава прокуратуры Чувашии уточнил, что выявлены незаконные сделки с недвижимостью, которые оспорены конкурсным управляющим. Материалы дела превышают 50 томов.

«Думаю, что в первом полугодии завершим расследование и предоставим материалы обвиняемым для ознакомления», — сообщил прокурор Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признали банкротом и открыли конкурсное производство. Конкурсным управляющим банка-банкрота является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».