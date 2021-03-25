По уголовному делу «Чувашкредитпромбанка» проходят девять человек
Чебоксары, 25 марта, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела в связи с банкротством АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» может быть завершено в первом полугодии 2021 года, фигурантами являются несколько человек. Об этом заявил сегодня, 25 марта, прокурор Чувашии Андрей Фомин, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUMв эфире национальной телерадиокомпании «Чувашия».
Руководитель надзорного ведомства отметил, что уголовное дело возбуждено по фактам мошенничества с использованием служебного положения и растраты вверенного имущества.
Глава прокуратуры Чувашии уточнил, что выявлены незаконные сделки с недвижимостью, которые оспорены конкурсным управляющим. Материалы дела превышают 50 томов.
Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признали банкротом и открыли конкурсное производство. Конкурсным управляющим банка-банкрота является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».