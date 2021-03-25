Москва, , 12:53 — REGNUM В четверг, 25 марта в Москве открылся I Всероссийский электоральный экспертный форум, собравший порядка 75 экспертов из 70 регионов: электоральных юристов, правозащитников, социологов, общественных деятелей, политологов, журналистов. Форум организован Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» при содействии Общественной палаты РФ и поддержке партнёрских организаций: Ассоциации юристов России, Ассоциации «Гражданский контроль», общероссийского движения «Корпус «За чистые выборы», ПРИСП и Фонда исследования проблем демократии.

Как отметил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод, открывая мероприятие, актуальность проведения форума именно сейчас обусловлена приближающимся большим избирательным циклом. В Единый день голосования (ЕДГ) в сентябре, помимо выборов в Государственную Думу, будут избираться главы 9 регионов, депутаты 39 региональных законодательных собраний и 11 представительных органов административных центров субъектов РФ.

Он подчеркнул, что в этом контексте особо остро встает задача обеспечить открытость и прозрачность избирательного процесса и значимую роль в решении данной задачи играет институт общественных наблюдателей. «По сути, наш институт дополняет другие институты контроля за выборами: наблюдателей от кандидатов и от партий», — заметил он.

Бывший вице-президент ПАСЕ Анна Чурдова рассказала о своей практике наблюдения за выборами. По ее словам, она побывала как наблюдатель практически на всех выборах в России с 2004 года, а также в Казахстане, Белоруссии и других странах постсоветского пространства."Россия прошла большой путь в плане развития избирательной системы, и сейчас выборы в стране организованы на очень высоком уровне, может быть даже лучше, чем в некоторых странах Европы», — констатировала она. Она назвала значительным шагом вперед развитие технологий электронного голосования. «На первом месте должно быть уважение к избирателю и его выбору, потому что этот выбор — свободный», — заявила она.