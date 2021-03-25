Сеул, , 12:57 — REGNUM К 2027 году в десяти портах Южной Кореи создадут «морские» парки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

По их словам, соответствующий план будет подготовлен к июню 2021 года. На проект планируется выделить 996 млн вон (~$88 тыс.).

Известно, что в десяти портах, которые будут выбраны позже, появятся прогулочные площадки, объекты ландшафтной архитектуры, учебные центры. Места отдыха и автостоянки также будут реконструированы.

Напомним, что ранее представители министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи сообщили о планах правительства увеличить экспорт рыбной продукции на 30% в соответствии с новым видением развития отрасли как нового двигателя экономического роста.

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