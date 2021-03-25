Москва, , 12:51 — REGNUM На Украине возможна серьёзная эскалация военного конфликта. Об этом 25 марта заявил военный аналитик и публицист Борис Рожин на телеканале «Россия 24».

«Есть перспектива серьёзной силовой эскалации. Естественно, американцы намерены решительно действовать руками украинского руководства, чтобы все издержки этого конфликта перекладывались на саму Украину, Россию и Европу — потому что конфликт на Украине объективно ослабляет и Россию, и Евросоюз, что выгодно с точки зрения долгосрочных интересов США», — заявил Рожин.

«Издержки Украины для США, конечно же, несущественны, и они легко могут жертвовать какими-то украинскими ресурсами: демографическими, экономическими — для достижения своих глобальных целей», — указал он.

На заседании Совета глав МИД стран НАТО Североатлантический альянс определил в качестве своих главных угроз Россию и Китай. Международный терроризм в новой стратегии НАТО, таким образом, отступил на второй план.