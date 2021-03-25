Минск, , 13:16 — REGNUM Популярный певец Тима Белорусских признал свою вину по делу о наркотиках. Об этом 25 марта сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, дело в отношении музыканта уже направлено в суд. У Тимы Белорусских также был сообщник — обоим грозит тюремный срок до пяти лет.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2021 года у Тимы Белорусских были найдены наркотические вещества. Певец и его знакомый в даркнете приобрели гашиш и амфетамин.

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