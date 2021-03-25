Пенза, , 12:56 — REGNUM В Пензенской области уполномоченным по защите прав предпринимателей избран Михаил Лисин. Его кандидатура была поддержана во время проведения очередной 39-ой сессии Законодательного Собрания, 25 марта.

Кандидатуру Михаила Лисина, являющегося генеральным директором ООО «Электро», депутатом регионального парламента, кандидатом экономических наук, членом пензенского бизнес-клуба ранее согласовали с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым и одобрили президиумом совета по развитию предпринимательства при правительстве Пензенской области.

В феврале 2020 года пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Пензенской области покинул Карим Кузахметов.

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