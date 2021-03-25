Салехард, , 12:50 — REGNUM На Ямале охват тестированием на коронавирус населения в пять раз выше, чем в среднем по стране. Об этом заявил 25 марта в своём докладе о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе глава региона Дмитрий Артюхов.

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«Выявление больных на Ямале на таком уровне, которого не достиг больше никто. Наш округ — абсолютный лидер среди регионов России. Убеждён — лучше выглядеть плохо в новостях, но понимать истинную картину и начать быстрее лечить людей», — считает глава ЯНАО.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что в регионе тестирование на коронавирус проходят люди даже с обычными симптомами простуды, что позволяет выявлять болезнь на ранней стадии.