Варшава, , 12:55 — REGNUM Мир должен вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавирусной инфекции к концу 2022 года. Такое мнение 25 марта высказал основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс в интервью польскому телеканалу ТВН24.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

"До конца 2022 года мы должны практически полностью вернуться к нормальной жизни, если будем работать вместе», — сказал он.

Также основатель Microsoft назвал пандемию коронавируса «невероятной трагедией».

«Мы в состоянии оценить потери для экономики, но не можем оценить потери, связанные с образованием, и тем, как на нас повлияли ограничения, которые нам пришлось ввести, чтобы избежать смерти большого числа людей», — добавил Гейтс.

При этом, по его мнению, в настоящее время приближается завершение данной эпидемии для Европы и США.

«Вероятно, к концу года объем вакцинации достигнет уровня, когда заболеваемость начнет падать, хоть и будет далека от нулевой. Однако вернутся, например, нормальные занятия в школах. Но пока мы не избавимся от пандемии во всем мире, у нас будет много таких ограничений, как маски и запрет массовых мероприятий», — заявил Гейтс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что распространение коронавируса в России остановится после того, как будет выработан коллективный иммунитет.