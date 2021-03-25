Великий Новгород, , 13:13 — REGNUM Один из куполов пятиглавого Воскресенского собора XVII века в Великом Новгороде обрушился. При обрушении главки никто из местных жителей не пострадал, сообщает 25 марта «Интерфакс».

Двухстопный Воскресенский собор был построен в 1700 году подрядчиками Фомой Алексеевым из Костромского уезда и Никитой Куприяновым из Ярославля. В советские годы использовался как склад готовой продукции находящегося поблизости завода «Стекловолокно».

В 2013 году один из малых куполов обрушился, глава купол рухнул в 2021 году, вероятной причиной произошедшего — ветхость.