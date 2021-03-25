Алма-Ата, Казахстан, , 12:48 — REGNUM Власти Алма-Аты планируют разместить прививочные пункты в торговых домах и на рынках. Об этом 25 марта заявила представитель управления общественного здоровья города Лаура Мырзагали на брифинге.

По её словам, в настоящее время прививки делают в 35 кабинетах по всему городу. В ближайшее время планируется открыть еще 15 таких пунктов.

«Мы хотим идти в народ, сделать прививочные посты, кабинеты в торговых домах, на рынках, в больших заведениях», — сказала Мырзагали.

Он добавила, что в городе планируют вакцинировать 45% жителей. В эту группу не войдут несовершеннолетние лица, беременные женщины, а также те, кто откажется от вакцинации.

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