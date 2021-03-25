Чита, , 12:48 — REGNUM В Забайкальский край поступило более четырёх тысяч доз вакцины от коронавируса. Как пояснила 25 марта заместитель председателя правительства региона Инна Щеглова, очередная партия будет распределена в прививочные пункты региона.

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За весь период вакцинации в Забайкалье поступило более 56 тысяч доз для инъекциий от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 25 марта 2021 годаобщее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 771 человек, причём 56 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем, прививку от коронавируса поставили уже более 51 тысячи забайкальцев, из них более 40 тысяч человек полностью вакцинированы от SARS-CoV-2.

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