Сочи, Краснодарский край, , 12:47 — REGNUM Учащегося сочинского лицея, задержанного ранее по подозрению в подготовке к нападению на своих одноклассников, вероятно, передадут под присмотр родителей. По данным на утро 25 марта, в Краснодарский краевой суд не поступало ходатайство от следствия об избрании меры пресечения в отношении задержанного подростка.

Как сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительным органах, юноша был задержан 22 марта, таким образом, 48-часовой срок, на который согласно статье 94 Уголовно-процессуального кодекса РФ он мог быть задержан, истек и подозреваемый должен быть отпущен. Поскольку фигурант дела является несовершеннолетним, к нему в соответствии с законодательства должна быть применена мера в виде присмотра со стороны родителей для обеспечения его надлежащего поведения до вынесения решения по его делу.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 марта ФСБ России сообщило о задержании учащегося одного из лицеев города Сочи. Юноша разместил в социальной сети данные о намерениях совершить нападение на одноклассников. При обысках у него дома было изъято самодельное взрывчатое вещество и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Также правоохранители обнаружили личный дневник подростка с инструкциями по сборке и применению устройств и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения. Тогда же сообщалось о том, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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