Минск, , 12:54 — REGNUM Музыкант Тима Белорусских и его знакомый признали вину по делу об обороте наркотиков без цели сбыта. Дело передано в суд, сообщает 25 марта пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.

В январе 22-летнего рэпера задержали с наркотиками в одном из игровых клубов в Минске. В сообщении прокуратуры говорится, что Белорусских и его 25-летнего знакомого обвиняют в незаконном без цели сбыта обороте наркотических средств и психотропных веществ.

Из материалов дела следует, что молодые люди приобрели через интернет более 1,96 грамма гашиша. Часть ни употребили в клубе, остатки нашли при них правоохранители. У Белорусских также обнаружили 0,0375 грамма амфетамина.

«Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объёме», — указали в надзорном ведомстве.

По белорусским законам, музыканту грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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