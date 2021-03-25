Сорочинск, Оренбургская область, , 12:47 — REGNUM В Оренбургской области на территории Сорочинского городского округа открыто новое месторождение углеводородов — Центрально-Уранское, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ресурсная база Уранского лицензионного участка составляет около 1,5 млн тонн. Нефтедобычу планируют начать в 2022 году.

Центрально-Уранское месторождение пополнит западный кластер нефтедобычи предприятия «Газпромнефть-Оренбург». Его общая ресурсная база составляет 30 млн тонн нефти.