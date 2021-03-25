Нальчик, , 12:46 — REGNUM В Кабардино-Балкарии передано в суд уголовное дело об истязании малолетних детей. Обвиняемым по нему проходит 31-летний житель города Тырныауз Эльбрусского района. В отношении него было возбуждено дело о систематическом нанесении побоев детям своей сожительницы, сообщили 25 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В течение нескольких месяцев пьяный отчим избивал детей, возраст которых составляет пять лет и два года. Доказаны факты насилия в период с октября 2020 года по февраль 2021 года. Когда об этом преступлении в отношении детей, находящихся в беспомощном состоянии, стало известно правоохранителям, они задержали насильника и поместили под стражу.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии задержан мужчина, истязавший малолетних детей