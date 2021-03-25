Москва, , 12:45 — REGNUM Напряжение в отношениях между РФ и НАТО ознаменуется новыми локальными конфликтами. Об этом 25 марта заявил военный аналитик и публицист Борис Рожин Борис Рожин на телеканале «Россия 24».

«Я полагаю, что напряжение в том числе этой холодной войны будет реализовываться через различные гибридные и прокси-войны, локальные конфликты на территории этих стран. Мы видим, как конфликт развивается в Сирии или на территории Ирака. В таком случае будут конфликты и глобальные через серию более мелких конфликтов, где стороны будут добиваться экономических, политических и иных преимуществ», — заявил Рожин.

На заседании Совета глав МИД стран НАТО Североатлантический альянс определил в качестве своих главных угроз Россию и Китай. Международный терроризм в новой стратегии НАТО, таким образом, отступил на второй план.