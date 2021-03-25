Гурзуф, 25 марта 2021, 12:43 — REGNUM В Международном детском центре «Артек» стартовала первая смена для будущих советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями, которые были отобраны по итогам конкурса «Навигаторы детства», запущенного Российским движением школьников (РДШ) и Министерством просвещения Российской Федерации 22 января по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Министерству просвещения России в рамках национального проекта «Образование».
После того, как участники прошли все дистанционные конкурсные испытания, были отобраны 2500 человек, которые будут рекомендованы к трудоустройству в школы 10 пилотных регионов. Однако перед этим им предстоит пройти недельное очное обучение в Артеке.
Основа образовательной программы разработана совместными усилиями Министерства просвещения РФ, Российского движения школьников, Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, а также самого МДЦ «Артек», легла «Артековская педагогика», которая включает в себя современные технологии воспитания, основные подходы к организации воспитательного процесса, организацию коллективной творческой деятельности воспитанников, реализуемой в разнообразных формах воспитательной работ. Кроме того, в эту программу включены разнообразные мастер-классы по навыкам эффективной коммуникации, ведению социальных сетей, событийному креативу и формам работы с детским коллективом.
Всего в период с 23 марта до 26 августа пройдут 14 сессий для будущих советников по воспитанию и работе с детскими объединениями. Общий период повышения квалификации для каждой группы составит 19 дней, в том числе в дистанционном режиме — 12 дней, в очном — семь.
Напомним, что конкурсанты претендуют на новые должности советников по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах, которые будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в десяти субъектах России: Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областей, а также городе Севастополе и Ставропольском крае. Отличием деятельности советника от уже работающих в школе специалистов по воспитанию станет то, что основная его задача — открыть ребенку мир возможностей, которые ему дают существующие детские организации и детские общественные объединения, помочь сориентироваться в этом мире возможностей и выстроить траекторию движения ребенка в нем.