Уфа, , 12:48 — REGNUM Главный архитектор Уфы Олег Байдин покидает свой пост. Об этом 25 марта сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу городской администрации.

«С сегодняшнего дня он находится в отпуске. Исполнение обязанностей возложено на заместителя начальника Главархитектуры Ильдара Хабибуллина», — передают журналисты сообщение пресс-службы администрации Уфы.

Сообщается, что по неподтвержденной информации, пост главного архитектора города может занять советник главы Башкирии по вопросам развития общественных пространств Ольга Сарапулова, которая сейчас курирует Институт развития городов региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначен и.о. председателя госкомитета по жилстройнадзору.