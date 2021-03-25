Псков, , 12:46 — REGNUM В Псковской области 17,5 тысяч жителей сделали обе прививки от коронавируса, вместе с тем в регионе продолжают выявляться новые носители коронавируса. Об этом 25 марта сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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С начала пандемии в регионе было проведено 307 931 исследований на ковид, в том числе 1284 — за минувшие сутки. Всего выявлено 33 962 зараженных, в том числе 76 — за 24 марта, что на три человека больше, чем было выявлено сутками ранее.

Выздоровели в Псковской области 22 944 человека, накануне было выписано 66 человек. Умерло 223 жителя, в том числе три летальных исхода было зарегистрировано за минувшие сутки.

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