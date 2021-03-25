Ярославль, 25 марта, 2021, 12:42 — ИА Регнум. 25 марта в Ярославле около 10.40 на Тутаевском шоссе у ТЦ «Рио» автомобиль «Газель» совершил наезд на группу людей, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Телесные повреждения получили 5 человек-пешеходов.

Скриншот видеозаписи группы «Свободный Ярославль» ДТП в Ярославле

«В ДТП пострадали 5 человек. Двое после осмотра врачами скорой помощи были отпущены домой. Троих доставили в клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьёва. После тщательного обследования мужчина и женщина, получивших при ДТП множественные ушибы тела, были направлены на амбулаторное лечение. Обследование третьего мужчины продолжается», — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Выяснением обстоятельств ДТП сейчас занимаются сотрудники ГИБДД.