Москва, , 12:41 — REGNUM Труд работников культуры достоин большого уважения и искренних слов благодарности. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председатель правительства РФ Михаила Мушистина по случаю Дня работника культуры, который отмечается в России 25 марта.

«Этот профессиональный праздник объединяет композиторов и музыкантов, актёров, режиссёров, художников, писателей и поэтов, работников музеев и библиотек. Людей ярких и одарённых, которые сохраняют и приумножают уникальное культурное наследие нашей страны», — отметил премьер-министр.

Мишустин отметил, что произведения живописи и музыки, драматургии и поэзии, театрального и кинематографического искусства формируют «мировоззрение человека, развивают его интеллектуальные способности, оказывают воздействие на внутренний мир, воспитывают чувство прекрасного, прививают хороший вкус».

Премьер-министр добавил, что в России развитию культуры и искусства уделяется серьёзное внимание. Он пожелал работникам культуры «не перестаёте радовать и восхищать, дарить незабываемые эмоции миллионам людей», а также вдохновения и новых достижений.