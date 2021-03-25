Каир, , 12:41 — REGNUM Движение в Суэцком канале заблокировано третьи сутки из-за севшего на мель гигантского контейнеровоза Ever Given. Перехода ожидают по меньшей мере 150 судов, сообщает 25 марта телеканал «Аль-Джазира».

Ночной отлив осложнил работу по освобождению застрявшего утром 23 марта контейнеровоза, который перекрыл движение в канале в обе стороны. Ever Given создал один из крупнейших заторов в судоходстве за последние годы. Он сидит на мели по диагонали на однополосном участке Южного канала.

По грубым подсчётам, затор остановил перемещение грузов на $9,6 млрд в день. Суда ждут возле Порт-Саида на Средиземном море и порта Суэц на Красном море, а также на Великом Горьком озере Египта.

Как сообщало ИА REGNUM, разблокировать Суэцкий канал пытаются восемь буксиров.