Оттава, , 12:49 — REGNUM Канадская компания Daymak представила свой первый трехколесный электромобиль Daymak Spiritus. Об этом сообщает американский новостной сайт Electrek.

Daymak Spiritus считается «самым быстрым трехколесным электромобилем в мире». Модель представлена в двух версиях. Модель Spiritus Ultimate имеет максимальную скорость 209 км/ч), а Spiritus Deluxe развивает скорость только до 137 км/ч.

Мощность электромотора полноприводной версии составляет 147 кВт (197 л.с.). В этой версии электрокар получил батарею на 80 кВт-ч, на одном заряде которой можно проехать до 482 км. Spiritus Deluxe оснащена аккумулятором на 36 кВт*ч, а проехать на полном заряде батареи на такой версии можно только 300 км.

Spiritus Deluxe разгоняется до 100 км/ч за 6,9 с, а Ultimate — за 1,8 с.

Напомним, электрокар Tesla Roadster набирает скорость с 0 до 100 км/ч за 1,9 секунды.

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