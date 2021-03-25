Москва, , 12:39 — REGNUM Пренебрегают правилами здорового образа жизни больше половины жителей России (53%), они обследуются у врачей реже раза в год. Об этом свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Неправильно питаются и работают на износ по ненормированному графику по 48% опрошенных. Постоянно испытывают стресс и тревогу 39%.

Не занимаются спортом 37%. Подвержены вредным привычкам ещё 37%. Жалуются на негатив и нестабильные эмоциональные отношения с семьей и близкими 20% респондентов.

Опрос проведён январе 2021 годы. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 53 регионах РФ. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным российских медиков, около 80% работающего населения РФ имеет более одного из таких факторов риска.

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