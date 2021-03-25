Барнаул, , 12:38 — REGNUM Идею сбора монет через специализированные устройства поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу Центробанка РФ он, в частности пояснил:

«У многих, в том числе у меня самого, дома хранится целый склад монет (сдачу монетами дают, я выгребаю кошелёк и дома её оставляю). Пробовали с сыном несколько раз всю эту мелочь сдавать в банки, но все как-то не получалось — они очень редко объявляют акцию по приему мелочи и то далеко не все. Вот и лежит вся она дома тяжким грузом.

Поэтому появление таких специализированных автоматов решит как проблему мелочи, которая у граждан аккумулируется, так и проблему сдачи в магазинах, общепите и на транспорте, которой всегда не хватает».

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении запустить пилотный проект по сбору монет через специализированные устройства отмечается в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021−2025 годы» на сайте ЦБ РФ.

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