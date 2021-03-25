Салехард, , 12:38 — REGNUM Ямал находится на пути к жизни без ковидных ограничений. Об этом заявил 25 марта в своём докладе о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе глава региона Дмитрий Артюхов.

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На сегодняшний день на Ямале COVID-19 переболели почти 38 тысяч человек. Количество зафиксированных в день случаев заражения коронавирусом значительно снизилось, отметил губернатор ЯНАО.

«Осенью на пике эпидемии мы фиксировали почти 300 случаев в день. Сегодня это число в 12 раз меньше — 24 случая. Мы на верном пути к жизни без ограничений», — заявил глава Ямала.