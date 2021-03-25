Москва, , 12:37 — REGNUM В Сирии из-за политики жёстких ограничительных мер Соединённых Штатов и их союзников возможен новый миграционный кризис. Об этом сообщили в межведомственных координационных штабах России и САР.

«Нанесённый американцами и их сателлитами ущерб сирийскому государству ведёт к гуманитарной катастрофе, которая может вызвать новый миграционный кризис», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте Министерства обороны РФ.

Отмечается, что введение «удушающих» экономических мер против Сирийской Арабской Республики замедляет возвращение граждан в места своего проживания, а также восстановление жизненно важной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военное присутствие США будет сохраняться в Сирии до тех пор, пока не будет ликвидирована террористическая угроза.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что военные США находятся на сирийской территории незаконно, нарушая все нормы международного права, в том числе резолюцию СБ ООН по сирийскому урегулированию.

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