Екатеринбург, , 12:44 — REGNUM Режим самоизоляции для жителей Свердловской области старше 65 лет отменят 30 марта 2021 года. Соответствующий указ размещён на портале правовой информации региона.

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Документ подписал и.о. губернатора Александр Высокинский.

Соблюдение норм по самоизоляции теперь имеет рекомендательный характер. Кроме того, работодателей просят «в приоритетном порядке» переводить работников старше 65 лет на дистанционный режим труда.

Как сообщало ИА REGNUM, власти намерены отменить обязательное ношение масок в регионе в июне-июле 2021 года.

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