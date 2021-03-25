Оренбург, , 12:37 — REGNUM На строительство приюта для бездомных животных в Оренбурге из городского бюджета выделят 3,6 млн рублей. Решение принято сегодня, 25 марта, на заседании горсовета.

«Вопрос строительства приюта не раз поднимали общественники города. Я лично обращалась с этим вопросом к главе города. Эта проблема действительно назрела. Главная задача — обезопасить животных, и сделать это необходимо максимально гуманным способом, исполняя федеральный закон», — сказала председатель Оренбургского городского совета Ольга Березнева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Татьяна Малышева заявила, что на возведение приюты для бродячих животных необходимо 30 млн рублей. Муниципалитет обратился к минсельхозу региона поддержать проект.

В Оренбурге сложилась критическая ситуация: город оккупировали стаи бродячих собак. Люди от безысходности идут на самосуд, на городских улицах появились догхантеры.

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