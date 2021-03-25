Москва, , 12:40 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достиг договоренности с Институтом «Торлак» о производстве российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Сербии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба РФПИ.

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«РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявляют о соглашении для производства первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Сербия станет первой в Южной Европе, где будут производить российский препарат, при этом в будущем возможен экспорт российской вакцины в другие страны региона.

Кроме того, отмечается, что производство «Спутника V» на мощностях Института «Торлак», являющегося государственным производителем и поставщиком вакцин в медицинские учреждения Сербии, должно стартовать в мае нынешнего года.

Отметим, в настоящее время российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована для применения в 56 странах мира с общим населением свыше 1,5 млрд человек.