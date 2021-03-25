Магас, , 12:35 — REGNUM В Ингушетии к настоящему времени число заразившихся коронавирусом за все время пандемии достигло 15 059 человек. В последние недели ежедневно выявляют не более 14 новых случаев заражения. За прошедшие сутки подтвержден диагноз COVID-19 у 12 жителей региона, сообщили 25 марта в федеральном оперативном штабе.

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Наименьший суточный прирост числа заболевших был зафиксирован 23 марта — девять человек. Что касается числа выздоровевших, то оно за прошедший день составило 34 человека, а общее количество выздоровевших достигло 13 333 человек, или 88% от всего числа носителей коронавируса.

За все время пандемии в Ингушетии скончались от осложнений после COVID-19 180 пациентов.