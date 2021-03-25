Москва, , 12:34 — REGNUM НАТО не идёт навстречу России в вопросах военного сотрудничества. Об этом 25 марта заявил глава делегации РФ в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов на телеканале «Россия 24».

«Мы стараемся всё-таки к миру вести всё и предлагаем всяческие контакты. Но нас не очень слушают», — заявил Гаврилов.

По его словам, решения в альянсе принимает единолично Вашингтон, а страны Европы давно потеряли какую-либо самостоятельность и не отстаивают свои собственные интересы.

«Нужны военные контакты между военными для того, чтобы снижать риски инцидентов, которые непредсказуемы. Для этого нужны контакты военные, и мы это всячески вскрываем здесь, пытаемся сделать. Но пока не слышим ответных шагов от наших партнёров», — указал он.

На заседании Совета глав МИД стран НАТО Североатлантический альянс определил в качестве своих главных угроз Россию и Китай. Международный терроризм в новой стратегии НАТО, таким образом, отступил на второй план.