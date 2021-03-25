Воронеж, , 12:32 — REGNUM Семь человек, в том числе пятеро детей, пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Воронеже вечером 24 марта. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Возгорание произошло около 18:00 24 марта в многоквартирном жилом доме № 116/9 по улице Ломоносова. По предварительной версии, пожар произошёл в одной из квартир — на тот момент там находился мужчина с двумя маленькими детьми. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём шестилетнего мальчика, который находился в комнате без присмотра. В результате пожара продукты горения попали в квартиру этажом выше, где находилась женщина с тремя детьми.

В результате возгорания пострадали пять человек — двое взрослых и пятеро детей в возрасте от шести месяцев до шести лет, все пострадавшие госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Прокуратура начала проверку исполнения родительских обязанностей в семье, где произошло возгорание квартиры, и работы органов системы профилактики.