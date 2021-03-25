Бейрут, , 12:31 — REGNUM Граждан Ливана уже в ближайшее время начнут вакцинировать российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Как сообщал председатель Ливано-российского делового совета, почетный консул РФ в Триполи Жак Сарраф, первая партия препарата будет доставлена в страну уже сегодня, 25 марта.

Он уточнил, что вакцину из Объединённых Арабских Эмиратов доставит самолёт ливанской авиакомпании Middle East Airlines. В общей сложности несколькими партиями в страну прибудет 1 млн доз препарата «Спутник V». Такого количества на первом этапе будет достаточно для вакцинации 500 тыс. работников, которые трудятся на промышленных и торговых предприятиях, отметил Саффар.

Почётный консул добавил, что «эта инициатива частного медицинского сектора предпринята в координации с минздравом республики». Он пояснил, что предпочтение было отдано «российскому препарату, учитывая его высокую эффективность, которая достигает 91,6%».

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«Помимо частных компаний к нам поступили заявки от нескольких муниципалитетов, которые хотят использовать российскую вакцину для того, чтобы сделать прививки от коронавируса жителям населенных пунктов в регионе Джбейль, — отметил Саффар в беседе с ТАСС. — Речь идёт о возрастной группе 64−75 лет».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля министерство здравоохранения Ливана дало разрешение на применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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