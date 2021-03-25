Москва, , 12:30 — REGNUM Комитет Госдумы по международным делам дал высокую оценку работе посольства РФ в США, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

«Комитет считает деятельность нашего посольства в Вашингтоне профессиональной, эффективной, с учетом тех непростых условий, в которых приходится работать на современном этапе», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) по итогам встречи с послом РФ в США Анатолия Антонова.

Он заверил, что нападки на президента РФ со стороны президента США получат адекватную реакцию.

«Надо нашего главу государства защищать и поддерживать, как мы это умеем. Подобные нападки получат на площадке Госдумы адекватную реакцию», — сказал Слуцкий журналистам.

Встреча комитета Госдумы с Антоновым прошла в закрытом для СМИ режиме.

Посол РФ в США был вызван в Москву для проведения консультаций после того, как президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.

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