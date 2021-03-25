Самара, , 12:34 — REGNUM Расследование по делу в отношении восьми человек, которых обвиняют в совершении не менее 14 фактов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и экономической деятельности, завершено в Самарской области. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Отмечается, что в апреле 2019 года в Самаре стражи порядка задержали трех человек, которых заподозрили в причастности к незаконному обороту наркотиков. Полицейские изъяли у них героин общей массой свыше 150 грамм, оружие и боеприпасы. По данному факту было возбуждено уголовно дело.

«При проведении расследования противоправной деятельности задержанных лиц, сотрудники полиции установили факты, дающие основания полагать, что они входят в состав организованной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотиков», — сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с января по июнь 2019 года не раз судимый мужчина 1972 года рождения и неустановленное лицо, занимались распространением наркотиков в регионе. Следователи считают, что в незаконную деятельность они вовлекли шесть жителей области.

В материалах уголовного дела указано, что члены этой группы легализовали всего более 1,5 млн рублей, которые были получены от незаконного сбыта наркотиков. В отношении неустановленного лица материалы дела выделены в отдельное производство.

Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.