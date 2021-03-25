Нур-Султан, , 12:29 — REGNUM Ужесточить порядок предоставления гражданства Казахстана предложил общественный деятель Мухтар Тайжан 25 марта на заседании комиссии по земельной реформе.

По его словам, в международной практики для получения гражданства необходимо сдать экзамен на знание государственного языка, истории, а также прожить в стране не менее пяти лет.

Напомним, 25 марта в Нур-Султане проходит заседание комиссии по земельной реформе. На мероприятии выступил министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров, который представил законопроект по совершенствованию контроля за использованием земель.

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