Барнаул, 25 марта, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Ситуация, сложившаяся со взиманием курортного сбора, представляется неоднозначный руководителю фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Александру Молотову. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:

Дарья Драй ИА REGNUM Багаж в аэропорту

«Наша фракция в АКЗС при введении в крае в 2018 году курортного сбора предлагала не распространять его взимание на самих жителей региона (иначе абсурдная, на мой взгляд, ситуация получается — мы должны заплатить, чтобы у себя же отдохнуть). Нас не послушали и ввели его для всех. Однако в прошлом году вынуждены были снизить его размер с 50 до 30 рублей с человека и приостановить взимание из-за пандемии.

С начала 2021 года взимание курортного сбора возобновилось, но поступающие от его сбора в бюджет суммы в разы меньше, чем были до пандемии. Это, в первую очередь, связано с падением покупательской способности. — у людей банально нет денег на отдых. Поэтому я считаю, что в настоящее время распространять практику взимания курортного сбора на все регионы страны как минимум преждевременно».

Как сообщало ИА REGNUM, о целесообразности наделения правом введения курортного сбора всех регионов России сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство экономического развития РФ. В ведомстве назвали положительными промежуточные итоги эксперимента по курортному сбору в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

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