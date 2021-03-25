Джакарта, , 12:28 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что шесть миллионов индонезийцев получили первую инъекцию вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Из шести миллионов три получили вторую дозу вакцины от COVID-19, так что в общей сложности были сделаны девять миллионов инъекций.

В министерстве отметили, что количество активных случаев COVID-19 в стране снизилось. В Индонезии насчитывается 123 926 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, управление по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии зарегистрировало российский препарат против коронавируса «Авифавир».

Подробнее в материале: В Индонезии зарегистрирован российский препарат от коронавируса «Авифавир»