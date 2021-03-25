Оренбург, , 12:26 — REGNUM В Оренбурге 25 марта на внеочередном заседании горсовета депутаты проголосовали за выделение средств из бюджета муниципалитета на разработку проекта, который позволит построить водопровод на земле, где участки предназначены многодетным семьям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горсовета.

На проектно-изыскательные работы на прокладку сетей водоснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям в селе Пруды, направят из казны 4 млн 902 тысячи рублей.

Спикер горсовета подчеркнула Ольга Березнева, что сделан важный шаг в решении проблемы с инфраструктурной необеспеченностью участков, предоставляемых многодетным семьям на территории сельских населенных пунктах в составе города.

«Это давний вопрос. Одномоментно его решить невозможно — для бюджета это просто невыполнимая задача. Однако первый шаг в этом направлении сегодня сделан», — сказала она.

Наличие проектов позволит принять участие в областной инвестиционной программе и привлечь средства бюджета Оренбургской области для дальнейшего решения вопроса по обеспечению инженерными коммуникациями на землях для многодетных семей.