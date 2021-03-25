Казань, , 12:31 — REGNUM В Татарии в 2021 году планируют проведение акции «Бессмертный полк», которая состоится, но из-за введенных ограничений по коронавирусу ее формат пока на обсуждении. Об этом 25 марта заявила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

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С ее слов, окончательное решение пока не принято. «Мероприятие, безусловно, будет в том или ином формате. Проведение мероприятия будет отдано на решение в том числе региону с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации на конкретно взятой территории», — уточнила она.

Помимо этого, республиканские власти озабочены рядом других организационных вопросов, связанных с празднованием Дня Победы. Например, одним из таких является установка бюста на родине погибшего в прошлом году Героя Советского Союза Бориса Кузнецова — городе Лаишево, добавила Галимова.

ИА REGNUM также сообщало, что в День Победы в городском саду Кургана планируется проведение акции «Рио-Рита». Организаторы воссоздадут атмосферу победного мая 1945 года, добавят музыкальные и танцевальные площадки, фотозоны и интерактив.

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