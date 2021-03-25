Майкоп, , 12:25 — REGNUM В Адыгее в последние недели отмечается значительное превышение числа выздоравливающих после COVID-19 над численностью новых случаев заражения коронавирусом. Так, за прошедшие сутки выписаны в связи и излечением 63 пациента, а новых подтвержденных случаев заболевания выявлено всего девять, сообщили 25 марта в федеральном оперативном штабе.

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Общее число носителей коронавируса в регионе к 25 марта составило 14 039 человек, выздоровели и выписаны из них 12 962 человека. Скончались от осложнений 160 жителей республики, заразившиеся коронавирусом.

Напомним, с начала прививочной кампании в Адыгее привиты от коронавируса уже более 13 тыс. человек.