Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Общность Вашингтона с Афина в стремлении к демократии подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен, поздравив Грецию с 200-летием независимости. «Сердечное» поздравление Блинкена распространила 25 марта пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

По словам американского дипломата, 200-летие начала Революции 1821 — 1829 годов является «возможностью подчеркнуть важность нашей общей приверженности демократии», а также «отметить 200 лет дружбы между народами США и Греции».

"С самого начала две наши революции были взаимосвязаны: основатели Америки находили вдохновение в афинской демократии, а через 45 лет после обретения независимости [США] филэллены покинули свои дома, чтобы помочь греческим патриотам в их деле самоопределения», — отметил Блинкен, обращая внимание на то, общность истории сближает сегодня Афины и Вашингтон, отношения между которыми «ближе, чем когда-либо».

Он обратил внимание на то, что Греция — важный союзник США, а также что республика играет решающую роль в поддержании мира, стабильности и процветании в регионах Восточного Средиземноморья, Черного моря и Западных Балкан. Блинкен заявил о том, что Вашингтон совместно с Афинами работает над тем, чтобы Трансатлантический альянс не терял ни мощи, ни динамичности, укрепляя сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности, противодействуя изменению климата, создавая новые торговые и инвестиционные возможности, расширяя технологическое партнерство и укрепляя наши образовательные и культурные связи.

«В эту 200-летнюю годовщину вашей независимости мы стоим плечом к плечу с Грецией, признавая все, чего мы достигли в прошлом, и приветствуя светлое будущее впереди», — заключил он.

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Отметим, что не только «общая приверженность демократии» объединяет Вашингтон и Афины. В последние годы в обиход западных аналитиков, занимающихся стратегическими вопросами, вошла формулировка «Ловушка Фукидида» по имени древнегреческого историка, описавшего события Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой. Выдвинувший ее эксперт Грэм Эллисон отметил, что этот глобальный по тем временам конфликт стал результатом усиления Афин — полиса-претендента на гегемонию в греческом мире — и опасениями по поводу сохранения за собой главенствующей роли со стороны Спарты — полиса, считавшегося сильнейшим на тот момент на Балканском полуострове.

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По мнению Эллисона, за свою историю крупные державы неоднократно попадали в эту ловушку, например, в случае с Первой мировой войной, однако основное предостережение аналитика касается противоречий США с Китаем.

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