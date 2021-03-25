Прага, , 12:27 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda не привезёт в Россию новую Octavia в кузове универсал. Об этом «Российской газете» сообщил глава российского подразделения Skoda Ян Прохазка.

Прохазка объяснил такое решение отсутствием локализации модели на территории РФ. Его импортная версия стоила бы здесь очень дорого. Таким образом, в России Skoda будет продавать модели Octavia только с кузовом лифтбек.

Отмечается, что в скором времени в России появятся модификации Octavia с 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 110 л. с., а также с двухлитровым силовым агрегатом, способным выдавать 190 «лошадей». Они появятся на авторынке уже в апреле нынешнего года.

Пока же российские автолюбители могут приобрести только 150-сильную Octavia с турбомотором объёмом 1,4 литра.

Ранее компания Skoda представила лимитированный раллийный хэтчбек Fabia Rally2 evo Edition 120. Его тираж ограничен двенадцатью единицами. Изготовлено авто по случаю 120-летия участия компании в автогонках.

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